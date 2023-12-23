Air Astana обязали платить компенсацию за замену борта

Чтобы сгладить напряжение, авиакомпании было поручено принять некоторые меры. К примеру, минимизировать практику замены воздушных суднов «Air Astana» на воздушые судна «Fly Arystan». Помимо этого обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта, а также выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта. Также было поручено принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов «Air Astana» с 1 до 2.