Air Astana обязали платить компенсацию за замену борта

Сообщается, что за истекший период 2023 года авиакомпанией «Air Astana» было выполнено 31 588 рейсов, из них произведено замен воздушных судов авиакомпании «Air Astana» на воздушные судна «Fly Arystan» на 226 рейсах, что составляет 0,7% от общего количества выполненных рейсов.
Чтобы сгладить напряжение, авиакомпании было поручено принять некоторые меры. К примеру, минимизировать практику замены воздушных суднов «Air Astana» на воздушые судна «Fly Arystan». Помимо этого обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта, а также выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта. Также было поручено принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов «Air Astana» с 1 до 2.
Ранее компанию оштрафовали на 876 млн тенге.