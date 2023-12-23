«Беларусбанк» прекращает принимать вклады в долларах с 27 декабря

В сообщении говорится, что «Беларусбанк» также приостанавливает пополнение открытых вкладов в долларах по 26 декабря 2023 года некоторых срочных вкладов в долларах. В пресс-службе банка обратили внимание на то, что речь идет про срочный безотзывный вклад «“Большие возможности”, срок хранения которого составляет 9 месяцев. Называется срочный безотзывный банковский вклад “Безотзывный для нерезидентов” также со сроком хранения 9 месяцев. Также указан срочный безотзывный банковский вклад “Большие возможности онл@йн”. Срок хранения составляет 9 месяцев.