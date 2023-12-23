В новый список санкций Зеленского попали крымские компании

В частности, в новый украинский санкционный пакет попала компания «Крымтелеком». В перечне также оказались несколько сельхозпредприятий Запорожской области, компании из ДНР, а также фирмы из Австрии, Белоруссии и Латвии. Кроме того, власти Украины ввели санкции против предприятий в Московской, Нижегородской, Астраханской, Ростовской, Псковской областях.
Среди физлиц в указе значатся уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник и предприниматель Вадим Ермолаев из Днепра.
Всего в списках 51 человек и 134 компании. Ограничения вводятся на срок от трех до десяти лет, предполагают замораживание активов, аннулирование лицензий и прекращение торговых операций и транзита ресурсов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел очередные санкции против 106 российских граждан, в числе которых глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава ЛНР Леонид Пасечник, а также 37 юрлиц из России.