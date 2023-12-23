КАД-2 снизит нагрузку на автомагистрали Ленобласти и Петербурга

В Смольном рассказали о строительстве КАД-2, которая снизит нагрузку на магистрали Ленобласти и Петербурга. Александр Беглов посетил стенд Ленобласти на выставке-форуме «Россия», где и шла речь о строительстве автодороги. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.
— Мы вместе работаем над многими крупными проектами. В их числе по развитию транспортной системы. По поручению Президента ведется строительство Широтной магистрали скоростного движения. Сейчас строятся участки на территории города. На следующих этапах магистраль выйдет в область, — отметил губернатор города.
Он также объяснил, что КАД-2 обеспечит транзитное сообщение Мурманска и портов Балтийского моря с сетью скоростных дорог России. Помимо этого, Петербург и Ленобласть сотрудничают в сфере экологии. За последнее время они создали систему обращения с твердыми отходами.