КАД-2 снизит нагрузку на автомагистрали Ленобласти и Петербурга

Он также объяснил, что КАД-2 обеспечит транзитное сообщение Мурманска и портов Балтийского моря с сетью скоростных дорог России. Помимо этого, Петербург и Ленобласть сотрудничают в сфере экологии. За последнее время они создали систему обращения с твердыми отходами.