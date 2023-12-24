Новый аэропорт начали строить в Бодайбо

В КПП — опять же, по техзаданию — должны быть зоны досмотра, кабинет старшего смены, комнаты личного досмотра и отдыха, помещение для хранения изъятых вещей и санузел. Возможно, что в дальнейшем будет построено служебно-пассажирское здание на 95 пассажиров в час, котельная, гараж и иные объекты.