Новый аэропорт начали строить в Бодайбо

Строительство ведёт компания «Ротек» из Москвы. Ей предстоит буквально возвести аэропорт с нуля со всеми необходимыми сооружениям: искусственной взлетно-посадочной полосой, рулёжной дорожкой, перроном, аварийно-спасательной станцией КПП
По техзаданию, длина ВПП должна быть 2,1 тысячи метров, ширина — 35 метров. На перроне, при необходимости, должны уместиться шесть самолётов и вертолётов: SSJ-100, три самолета Ил-114, Ан-24 и ATR-42, а также два Ми-8.
В КПП — опять же, по техзаданию — должны быть зоны досмотра, кабинет старшего смены, комнаты личного досмотра и отдыха, помещение для хранения изъятых вещей и санузел. Возможно, что в дальнейшем будет построено служебно-пассажирское здание на 95 пассажиров в час, котельная, гараж и иные объекты.
При этом строительство не мешает работе аэропорта. Бетонировать взлётку будут в третьем квартале 2024 года. А в целом, аэропорт должен быть построен в 2025 году.