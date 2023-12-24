На что могут рассчитывать минчане, жилье которых решено снести

— Но и тогда некоторые люди умудряются регистрировать супругов и несовершеннолетних детей, что не запрещается законодательством. Бывали случаи, когда такое жилье пытались получить люди, зарегистрированные, но не проживающие в домовладении. Я помню один судебный процесс: в крохотном домишке площадью 19 кв. м были зарегистрированы 26 человек, и все претендовали на квартиры, — рассказала Е. Лукашевич. — Сейчас обязательно проверяется, действительно ли граждане проживают в домовладении, действительно ли они могут претендовать на предоставление жилья. Нередко проводятся судебные процессы, по итогам которых за злоупотребление стороны возвращаются в первоначальное положение и отменяются какие-то решения.