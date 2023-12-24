На что могут рассчитывать минчане, жилье которых решено снести

— Конечно, не все граждане соглашаются на снос, особенно если дома достаточно добротные. Те, кто длительное время не ухаживал за своим жилищем, случается, прописывают большое количество родственников и хотят получить взамен несколько новых благоустроенных отдельных квартир, — объяснила собеседница. — Гражданин при сносе может претендовать на два способа реализации своих имущественных прав: предоставление жилья типовых потребительских качеств из расчета 15 кв. м общей площади на собственника и проживающих и зарегистрированных с ним членов семьи, но не более размера сносимого домовладения; либо выплату денежной компенсации по рыночной оценке домовладения. Большинство людей выбирают жилье типовых потребительских качеств, которое по законодательству предоставляется на территории, соответствующей административно-территориальной единице — в любом районе Минска. Если нельзя предоставить одно жилое помещение на всех граждан, то предоставляется несколько.
Е. Лукашевич отметила, что, когда принимается решение о предстоящем изъятии земельного участка с целью сноса строений для государственных нужд, оно действует два года, в течение которых собственник не может производить действий с таким домовладением.
— Но и тогда некоторые люди умудряются регистрировать супругов и несовершеннолетних детей, что не запрещается законодательством. Бывали случаи, когда такое жилье пытались получить люди, зарегистрированные, но не проживающие в домовладении. Я помню один судебный процесс: в крохотном домишке площадью 19 кв. м были зарегистрированы 26 человек, и все претендовали на квартиры, — рассказала Е. Лукашевич. — Сейчас обязательно проверяется, действительно ли граждане проживают в домовладении, действительно ли они могут претендовать на предоставление жилья. Нередко проводятся судебные процессы, по итогам которых за злоупотребление стороны возвращаются в первоначальное положение и отменяются какие-то решения.