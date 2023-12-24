Китайцы готовы финансировать казахстанских фермеров

Чтобы помочь фермерам сбыть урожай этого года, продкорпорация провела переговоры с представителями влиятельных китайских компаний. Помимо расширения поставок, обсуждалось привлечение инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции на территории Казахстана, сообщили в пресс-службе Корпорации.