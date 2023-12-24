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Китайцы готовы финансировать казахстанских фермеров

Несколько китайских компаний готовы рассмотреть форвардное финансирование казахстанских фермеров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на El Dala.
Источник: Newtimes.kz

Чтобы помочь фермерам сбыть урожай этого года, продкорпорация провела переговоры с представителями влиятельных китайских компаний. Помимо расширения поставок, обсуждалось привлечение инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции на территории Казахстана, сообщили в пресс-службе Корпорации.

Китайские компании также готовы обсуждать варианты финансирования фермеров Казахстана в рамках сотрудничества.

«Стороны рассмотрели возможность организации форвардного финансирования для казахстанских сельхозтоваропроизводителей за счет иностранных инвестиций с гарантированной отгрузкой продукции в Китай», — проинформировали в Продкорпорации.

Известно, что гиганты Yihai Kerry (Shanghai) International Trading Co., LTD, CITIC Construction Co., LTD и Xiamen C&D Corporation LTD являются мировыми лидерами и входят в число крупнейших компаний КНР и мира.