Китайцы готовы финансировать казахстанских фермеров

Чтобы помочь фермерам сбыть урожай этого года, продкорпорация провела переговоры с представителями влиятельных китайских компаний. Помимо расширения поставок, обсуждалось привлечение инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции на территории Казахстана, сообщили в пресс-службе Корпорации.
Китайские компании также готовы обсуждать варианты финансирования фермеров Казахстана в рамках сотрудничества.
«Стороны рассмотрели возможность организации форвардного финансирования для казахстанских сельхозтоваропроизводителей за счет иностранных инвестиций с гарантированной отгрузкой продукции в Китай», — проинформировали в Продкорпорации.
Известно, что гиганты Yihai Kerry (Shanghai) International Trading Co., LTD, CITIC Construction Co., LTD и Xiamen C&D Corporation LTD являются мировыми лидерами и входят в число крупнейших компаний КНР и мира.