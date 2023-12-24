Мэрия Уфы опубликовала вакансии предприятий с самыми большими зарплатами

Администрация Уфы опубликовала топ компаний с самой высокой заработной платой, а также наибольшим числом свободных мест.
Самую хорошо оплачиваемую работу на сегодня предлагает ПАО «ОДК-УМПО». Так, сверловщику обещают от 100 тыс. рублей.
От 90 до 120 тыс. рублей может зарабатывать водитель автомобиля в ООО «Эколит».
Зарплата ГТИ/геофизика, оператора в ООО «НПФ Геопоиск» составляет от 80 до 160 тыс. рублей.
Токарю в ООО «ЧАЗ Вариант», инженеру КИПиА в АО «Башвтормет», а также главному бухгалтеру ООО «Эйбиси Хоум» предлагают от 70 тыс. рублей.
По количеству вакансий на сегодня лидируют следующие компании:
— ООО «Глобал фуд Уфа» (KFC) — 234 вакансии;
— УПАТП № 1 филиал ГУП «Башавтотранс» — 111;
— ООО Частная охранная организация «Центр безопасности», свободных рабочих мест — 99.