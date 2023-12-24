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Мэрия Уфы опубликовала вакансии предприятий с самыми большими зарплатами

Также опубликован список компаний с наибольшим количеством свободных рабочих мест.

Администрация Уфы опубликовала топ компаний с самой высокой заработной платой, а также наибольшим числом свободных мест.

Самую хорошо оплачиваемую работу на сегодня предлагает ПАО «ОДК-УМПО». Так, сверловщику обещают от 100 тыс. рублей.

От 90 до 120 тыс. рублей может зарабатывать водитель автомобиля в ООО «Эколит».

Зарплата ГТИ/геофизика, оператора в ООО «НПФ Геопоиск» составляет от 80 до 160 тыс. рублей.

Токарю в ООО «ЧАЗ Вариант», инженеру КИПиА в АО «Башвтормет», а также главному бухгалтеру ООО «Эйбиси Хоум» предлагают от 70 тыс. рублей.

По количеству вакансий на сегодня лидируют следующие компании:

— ООО «Глобал фуд Уфа» (KFC) — 234 вакансии;

— УПАТП № 1 филиал ГУП «Башавтотранс» — 111;

— ООО Частная охранная организация «Центр безопасности», свободных рабочих мест — 99.