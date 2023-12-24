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Строительство первого крематория в Уфе обойдется в 309 млн рублей

В Уфе управление госэкспертизы выдало положительное заключение на проект строительства первого крематория в Орджоникидзевском районе.

Как сообщает РБК-Уфа, стоимость его возведения оценили в 309 млн рублей.

Известно, что он будет располагаться на территории, ограниченной улицей Энергетиков, поселком Новоалександровка и территорией предприятия «Башнефть-Новоил». Общая площадь его составит 41,2 тысячи кв. м.

Идею строительства крематория в Уфе вынашивали более 20 лет — с 2002 года. Но каждый раз по ряду причин проект так и не реализовали.

Стройку планировали начать летом 2022 года, но из-за доработок проекта сроки перенеслись. Когда в итоге начнутся работы по его возведению, не уточняется.