В Петербурге заложили закладной камень Большого Смоленского моста.

Губернатор Александр Беглов, который принял участие в церемонии, напомнил, что в Петербурге разводные мосты не строились последние 40 лет. «Но тем не менее, по поручению президента мы начинаем с вами эту стройку. Очень важно. 800 тысяч жителей очень ждут этого красивого нашего петербургского моста», — сказал глава города, добавив, что технологически переправа очень хорошо продумана.