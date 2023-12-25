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Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на Рождество 25 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 25 декабря 2023, понедельник, когда отмечается Рождество у католиков и протестантов.
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 25 декабря 2023, понедельник, когда отмечается Рождество у католиков и протестантов.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 25 декабря 2023, понедельник, когда отмечается Рождество у католиков и протестантов, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1939 рубля, 1 евро — 3,4956 BYN, 100 российских рублей — 3,4964 белорусского рубля.

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