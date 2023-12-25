Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав красноярских пассажиров в Турции

Инцидент произошел еще в июне нынешнего года в аэропорту турецкого города Антальи. Воздушное судно должно было вылететь в Москву. Однако по техническим причинам это случилось намного позже, задержка составила более пяти часов. В период ожидания вылета не все пассажиры указанного рейса были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием. А это — статья КоАП РФ «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно».