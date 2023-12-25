Среднюю зарплату будут считать по-новому в Казахстане

С нового года будут введены в действие поправки в единые правила исчисления средней заработной платы при суммированном учете рабочего времени. Согласно Трудовому кодексу РК, он применяется в непрерывно действующих производствах и на некоторых видах работ, где не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени.