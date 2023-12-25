Эксперты сообщили, каких специалистов остро не хватает в Челябинской области

На одну вакансию в регионе приходится всего 2,6 активных резюме, что говорит о ярко выраженном кадровом голоде, отмечается в комментарии. По России показатели в среднем лучше (3,5 резюме на вакансию), однако они также свидетельствуют о дисбалансе спроса и предложения. По стране низкая конкуренция практически по тем же профессиональным ролям, что и в регионе.