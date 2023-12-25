В Хабаровском крае построят более 1,6 тысяч арендных квартир

В ДФО началось заселение первых домов в рамках программы «Доступное арендное жилье». Отмечается, что до конца года 82 семьи смогут улучшить жилищные условия в Приморье и Чукотке.
Программа «Доступное арендное жилье в ДФО» запущена по инициативе Президента России Владимира Путина, в рамках нее уже сейчас выкуплены более 4 тысяч квартир в 9 регионах ДФО. Их общая площадь — 180 тысяч квадратных метров.
«Строительство арендного жилья — одна из мер привлечения профессионалов и закрепления молодых кадров в макрорегионе. По поручению президента России будет построено 10 тысяч таких арендных квартир. Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов», — подчеркнул заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.
В Хабаровском крае по программе планируют построить более 1,6 тысяч арендных квартир в Хабаровске и Комсомольске. Почти по 1 тысяч из них уже заключены договоры с застройщиками.
В приоритетном порядке право на заключение договора субаренды квартиры будут иметь участники СВО, сотрудники предприятий ОПК, граждане, переехавшие в регион, молодые специалисты, работники учреждений в сфере образования, социального обслуживания, здравоохранения, культуры, спорта.