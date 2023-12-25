Как повысят пенсии и пособия казахстанцам в 2024 году

«Средний размер совокупной пенсии из бюджета (без учета выплат из ЕНПФ) в 2024 году составит 130 414 тенге (в 2023 году — 120 838 тенге). Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной — до 120%», — сообщили в МТСЗН.