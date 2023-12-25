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В Омской области до 2026 года построят три мусороперерабатывающих завода

До 2026 года в Омской области планируют построить три мусороперерабатывающих завода.

Все они будут нацелены не на сжигание, а на сортировку и глубокую переработку.

Как сказал в интервью ГТРК «Иртыш» омский межрайонный природоохранный прокурор Артём Шельманов, захораниваться должно лишь незначительное количество отходов.

Построены мусороперерабатывающие заводы будут в Тарском, Таврическом и Омском районах.

Ранее мы писали, что мэр Омска Сергей Шелест призвал сдавать на переработку старые шины. А также о том, куда можно сдать старую оргтехнику — часть её планируют отремонтировать, часть пустить на запчасти.