В Омской области до 2026 года построят три мусороперерабатывающих завода

Все они будут нацелены не на сжигание, а на сортировку и глубокую переработку.
Как сказал в интервью ГТРК «Иртыш» омский межрайонный природоохранный прокурор Артём Шельманов, захораниваться должно лишь незначительное количество отходов.
Построены мусороперерабатывающие заводы будут в Тарском, Таврическом и Омском районах.
Ранее мы писали, что мэр Омска Сергей Шелест призвал сдавать на переработку старые шины. А также о том, куда можно сдать старую оргтехнику — часть её планируют отремонтировать, часть пустить на запчасти.