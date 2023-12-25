В Свердловской области остро не хватает дворников и поваров

Примечательно, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активных резюме. Это на одну вакансию меньше, чем в среднем по России. Сложившаяся ситуация на рынке труда в регионе говорит о дисбалансе спроса и предложения. Большой спрос на кадры требует от работодателя улучшения условий для соискателей.