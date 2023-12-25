В Свердловской области остро не хватает дворников и поваров

В Свердловской области продолжает наблюдаться дефицит трудовой силы. В некоторых специальностей нехватка рабочих рук в декабре 2023 года ощущается особенно остро. Перечень таких профессий подготовили аналитики hh.ru.
— В регионе в декабре на одну вакансию дворника приходится лишь 0,7 резюме. Такая же острая ситуация с поварами (0,8 резюме) и автомойщиками (0,9 резюме). В дефиците товароведы и врачи (по 1 резюме), токари (1,1), фармацевты, слесари и продавцы-консультанты (по 1,2), — рассказали в пресс-службе сервиса.
Примечательно, что в среднем на одну вакансию в Свердловской области приходится 2,5 активных резюме. Это на одну вакансию меньше, чем в среднем по России. Сложившаяся ситуация на рынке труда в регионе говорит о дисбалансе спроса и предложения. Большой спрос на кадры требует от работодателя улучшения условий для соискателей.
— В этом году мы увидели небывалый разрыв между спросом и предложением, — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. — Такая картина в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее.
По ее словам, проблема с дефицитом кадров останется актуальной и в 2024 году.