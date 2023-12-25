Выдано разрешение на строительство ЖК для ракетостроителей «Новый Звездный»

Как сообщают в пресс-службе министерства, разрешение выдано на строительство четырех многоквартирных домов высотой 9 и 10 этажей с подземным паркингом. Проект ЖК предусматривает 432 квартиры. Ранее, 14 декабря, застройщик «Новый Звездный» получил положительное заключение экспертизы на проект этого жилого комплекса.



Жилой комплекс «Новый Звездный» в Новых Лядах построят для сотрудников инновационного территориального кластера «Технополис “Новый Звездный”». Кластер включает в себя производственные мощности «Протона-ПМ» и «ОДК — Пермские моторы». В рамках проекта предприятия заключили трехстороннее инвестиционное соглашение с региональным Агентством инвестиционного развития и ООО «Новый Звездный».



Компания «Новый Звездный» была учреждена Корпорацией развития Пермского края (КРПК) и ООО «БСК-Развитие» — столичной структурой группы «Мосметрострой» (основной подрядчик строительства Московского метрополитена). «Новый Звездный» является специализированным застройщиком, который будет возводить жилой район.