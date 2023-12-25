В преддверии Нового года в Ташкенте открылись ярмарки с низкими ценами — список

В преддверии Нового года на нескольких рынках Ташкента организованы ярмарки продуктов питания по доступным ценам, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Ниже представлен список локаций:
• Бектемирский район — продуктовый и оптовый рынки «Куйлюк»;
• Мирабадский район — рынок «Мирабад» («Госпитальный»);
• Мирзо-Улугбекский район — продуктовый рынок «Навруз» (ТТЗ);
• Сергелийский район — Сергелийский продуктовый рынок;
• Алмазарский район — продуктовый рынок «Кара-камыш»;
• Учтепинский район — Фархадский продуктовый рынок;
• Шайхантахурский район — продуктовый рынок «Эски Жува»;
• Яшнабадский район — продуктовый рынок «Авиасозлар» («Кадышева»);
• Юнусабадский район — продуктовые рынки «Юнусабад» и Алайский;
• Яккасарайский район — продуктовый рынок «Аския»;
• Чиланзарский район — продуктовый рынок «Чиланзар».
Отмечается, что продуктовые рынки будут работать и 1 января 2024 года.