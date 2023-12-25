Египетский лоукостер будет возить пермяков в Шарм-эль-Шейх до конца марта

Перевозчиком выступает египетский лоукостер AlMasria Universal Airlines. Туроператор организует чартерные рейсы с 28 декабря 2023 года по 21 марта 2024-го, с частотой полетов один раз в десять дней.



Ранее полеты в Шарм-эль-Шейх осуществляла авиакомпания Azur Air, туры на чартеры продавал туроператор Anex.

