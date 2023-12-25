В России продлили запрет на въезд фур из ЕС, Великобритании и Украины

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.
«Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований», — пишет кабмин.
Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.