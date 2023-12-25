Власти Самары изменили правила застройки для борьбы с долгостроями

Так, в опубликованном проекте городские власти добавили поправку о введении подзон Ц-1.1 до Ц-1.6 в целях создания условий для строительства объектов на компенсационных площадках в границах исторического поселения Самары. Кроме того, изменения направлены на решение проблем с долгостроями и на реализацию прав обманутых дольщиков.