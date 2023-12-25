В Воронеже подорожал бензин

В Воронежской области снова выросли цены на бензин. По данным Воронежстата, за неделю с 11 по 17 декабря подорожали все марки бензина, в том числе АИ-92 и АИ-95 — на 7 копеек, АИ-98 — на 5 копеек.
В то же время дизельное топливо, напротив, упало в цене на 6 копеек.
Напомним, ранее Воронежстат сообщил о подорожании трех главных компонентов новогоднего салата оливье — вареной колбасы, яиц и картошки. Средняя стоимость килограмма колбасы составила 394,51 рубля, яиц — 113,78, а картофеля — 18,17 рубля.