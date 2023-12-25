Миллиардер из Приморья пообещал сделать на Патрокле «самый крутой пляж»

Приморский предприниматель и совладелец группы компаний ДНС Дмитрий Алексеев сообщил в своих пабликах в соцсетях, что в проекте по созданию во Владивостоке «Пляжа Патрокл» есть положительные подвижки. Нижегородская группа компаний «ПОР», которая владеет незавершённым строительным объектом на берегу моря, согласилась безвозмездно передать его в качестве пожертвования Автономной некоммерческой компании «Открывая Море Владивостоку». Той самой, которая и занимается проектом благоустройства береговой линии в Патрокле, и которой руководит Алексеев.
Объект незавершенного строительства под названием «Стационарный пункт наблюдения Дальневосточной климатической станции» расположен рядом с озером Торфяное. Некоторое время назад его, как и несколько других объектов в городских бухтах Патрокл и Соболь, продали на торгах во время банкротства бывшего Дальспецстроя. Так «пункт» оказался в собственности нижегородцев. Когда у главы ДНС возникла идея реконструкции территории у моря, у собственника объекта возник резонный вопрос о выкупе имущества. Как видно из публикации Алексеева, теперь этот вопрос решился наилучшим для владивостокцев образом.
Напомним, в планах предпринимателя из Владивостока, как он сам заявляет, реализация масштабного проекта по созданию уникального общественного пространства для горожан и гостей столицы Дальнего Востока. Территория, на которой Дмитрий Алексеев хочет сделать «самый крутой пляж», разбита на 14 земельных участков, и у каждого свой собственник, и к каждому приходится искать свои подходы.
То, что задуманное Алексееву по силам, он уже доказал успешным воплощением другого своего проекта «Нагорный парк». Бывший заброшенный пустырь с деревьями и буреломом на радость всех был превращён в ультрасовременное комфортное место отдыха, которым город без преувеличения гордится.