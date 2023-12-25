Миллиардер из Приморья пообещал сделать на Патрокле «самый крутой пляж»

Объект незавершенного строительства под названием «Стационарный пункт наблюдения Дальневосточной климатической станции» расположен рядом с озером Торфяное. Некоторое время назад его, как и несколько других объектов в городских бухтах Патрокл и Соболь, продали на торгах во время банкротства бывшего Дальспецстроя. Так «пункт» оказался в собственности нижегородцев. Когда у главы ДНС возникла идея реконструкции территории у моря, у собственника объекта возник резонный вопрос о выкупе имущества. Как видно из публикации Алексеева, теперь этот вопрос решился наилучшим для владивостокцев образом.