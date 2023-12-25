Парк газомоторных автобусов Хабаровска вырастет почти до 300 единиц

В Хабаровске состоялась встреча министра энергетики Хабаровского края Владимира Михалева с руководителями Сибирского филиала и Дальневосточного представительства «Газпром газомоторное топливо». Стороны обсудили вопросы строительства новых газовых заправок и механизмы увеличения количества газомоторной техники в регионе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»..
В апреле, при содействии губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, начала свою работу первая газозаправочная станция, благодаря чему в краевой столице начало расти число автобусов, работающих на газе. В декабре 2023 года их стало 220, а в январе 2024 года для обеспечения пассажирских маршрутов планируется прибытие еще 48 газомоторных автобусов.
Всего до 2028 года в Хабаровском крае намерены построить еще 8 заправок: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Лидоге. Их работа позволит развивать городской и междугородный газомоторный транспорт и заправлять магистральные тягачи на Хабаровском участке трассы АН 30 («Азиатская автодорога», включающая в себя трассы «Амур» и «Уссури»)..
Также в министерстве энергетики Хабаровского края уточнили, что вопрос по строительству новых газозаправочных станций будет вынесен на заседание штаба правительства региона по газификации.