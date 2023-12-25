Парк газомоторных автобусов Хабаровска вырастет почти до 300 единиц

В апреле, при содействии губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, начала свою работу первая газозаправочная станция, благодаря чему в краевой столице начало расти число автобусов, работающих на газе. В декабре 2023 года их стало 220, а в январе 2024 года для обеспечения пассажирских маршрутов планируется прибытие еще 48 газомоторных автобусов.