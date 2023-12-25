Техпартнер по выпуску машин «Волга» будет скоро определен, заявил Мантуров

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Планы запуску по производства автомобилей «Волга» в середине 2024 года в Нижнем Новгороде сохраняются, в ближайшее время будет определен технологический партнер, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе — с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией», — сказал он, отвечая на вопрос о сохранении планов по возрождению автомобильного бренда «Волга» в РФ и поиске техпартнера по проекту.
Кто именно из производителей намерен выпускать автомобили под возрожденным брендом, чиновник не раскрыл.
Однако еще текущим летом стало известно, что речь идет об автозаводе ГАЗ, на котором ранее выпускались автомобили этой марки.