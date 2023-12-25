Техпартнер по выпуску машин «Волга» будет скоро определен, заявил Мантуров

«Насколько мне известно, в ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем. На начальном этапе — с технологическим партнером и постепенной последующей локализацией», — сказал он, отвечая на вопрос о сохранении планов по возрождению автомобильного бренда «Волга» в РФ и поиске техпартнера по проекту.