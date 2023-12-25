В Волгограде возвели последний долгострой

В Волгограде 14-этажка на улице 50 лет Октября оставался последним долгостроем, который не был введен в эксплуатацию. К счастью дольщиков дом достроили. Началась выдача ключей 30 семьям, которые вложили свои деньги в строительство. 25 декабря с новоселами в Красноармейском районе встретился губернатор Андрей Бочаров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-служба администрации Волгоградской области.
Среди дольщиков была семейная пара Виктора и Марины Тарасова. Они купили квартиру на начальном этапе строительства. Но работы вдруг затормозили, после чего вовсе встала. Многоэтажку передали другому застройщику, но и он не достроил объект. После выработки оптимального механизма власти региона выбрали компанию «Монумент Плаза». Застройщику дали субсидию на подключение многоэтажки к инженерным сетям и землю под реализацию собственного жилищного проекта.
— Так здорово, что сдача дома выпала под Новый год — это как дети ждут подарков, так и мы — лучшего подарка для нас и придумать нельзя было, — поделился впечатлениями Виктор Тарасов.
14-этажка в Красноармейском районе стала последним долгостроем, который ввели в эксплуатацию в городе.
— Сегодня мы завершаем всю программу по восстановлению прав обманутых дольщиков в Волгоградской области — с вводом этого дома и передачей вам ключей, мы завершаем работу над задачей, которую решать пытались многие, а удалось нам. В 2023 году мы поставили жирную точку, — заявил Андрей Бочаров.
В области достроили 107 проблемных домов, ключи от долгожданного жилья получили 10 010 семей.
Вместе с новоселами дома на улице 50 лет Октября губернатор обсудил будущее района и Сарпинского. Было объявлено, что недалеко от 14-этажки возведут мост на остров.