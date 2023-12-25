В Волгограде возвели последний долгострой

Среди дольщиков была семейная пара Виктора и Марины Тарасова. Они купили квартиру на начальном этапе строительства. Но работы вдруг затормозили, после чего вовсе встала. Многоэтажку передали другому застройщику, но и он не достроил объект. После выработки оптимального механизма власти региона выбрали компанию «Монумент Плаза». Застройщику дали субсидию на подключение многоэтажки к инженерным сетям и землю под реализацию собственного жилищного проекта.