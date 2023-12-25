Аквакурорт ТиНАО станет самым большим крытым водным объектом в России

Площадь будущего объекта составит 125,5 тысячи «квадратов», отметил он.
«Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с водными аттракционами, также планируют обустроить искусственную гору высотой 2,5 метра с маршрутами движения против течения воды для каньонинга», — сказал Бочкарев.
Вице-мэр добавил, что специалисты рядом построят 4-звездочную гостиницу на 250 номеров. Территорию вокруг аквакурорта интегрируют в большую парковую зону, которая станет основным маршрутом от станции метро «Прокшино». Там организуют городской променад, пешеходные и велосипедные дорожки.
Согласно задумке, объект будут посещать около 1,15 миллиона человек в год, поделился Бочкарев. По его словам, аквакурорт станет частью спортивно-событийного кластера «Прокшино». Девелопером проекта стала ГК «А101». Кроме того, специалисты возведут на территории 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения. Их площадь составит свыше 500 тысяч «квадратов».
Крупнейший в России аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс появятся в поселении Сосенском. Возле входа появится уличная терраса-кафе с навесом. Также будет предусмотрен променад, пешеходные и велосипедные дорожки.