Аквакурорт ТиНАО станет самым большим крытым водным объектом в России

Согласно задумке, объект будут посещать около 1,15 миллиона человек в год, поделился Бочкарев. По его словам, аквакурорт станет частью спортивно-событийного кластера «Прокшино». Девелопером проекта стала ГК «А101». Кроме того, специалисты возведут на территории 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения. Их площадь составит свыше 500 тысяч «квадратов».