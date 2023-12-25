Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Всего 10 российских регионов, где реализуются программы по развитию электротранспорта, получат до конца года более 31,2 млрд руб.
Андрей Репин.
Нижегородская область получит 9,7 млрд рублей на развитие электротранспорта
До конца 2023 года Нижегородская область получит из федерального бюджета почти 9,7 млрд руб. на модернизацию электротранспорта.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.