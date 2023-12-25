Алиханов: для калининградских паромов обещают разработать «импортонезависимые» проекты

Нам нужно доработать проект так, чтобы он был полностью импортонезависимым. Уже сейчас за счет собственных средств, которые есть в бюджете «Росморпорта», начинается проектирование. В течение семи-девяти месяцев они обещают перепроектировать его и запроектировать там отечественные двигательные установки.