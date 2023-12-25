Алиханов: Вся продукция завода литийионных батарей под Неманом продана на несколько лет вперёд

Продукцию завода по производству литийионных ячеек и систем накопления энергии в Калининградской области распродали на несколько лет вперед. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.
Это крупнейший завод для нашего региона по производству систем накопления энергии электрическим путём. Батареи, которые будут использоваться в большом количестве сфер экономики. Ну, конечно, в первую очередь это будут батареи для общественного транспорта, батареи для электромобилей. Мы очень надеемся, что как раз эти электробатареи завода Росатома будут применяться в том числе и нашим «Автотором», но не только им. Могу сказать, что вся продукция этого завода уже на несколько лет вперед продана и мы очень надеемся, что мы увидим ещё и вторую очередь этого завода. Будем этот проект развивать и дальше.
Строительство гигафабрики на площадке Балтийской АЭС под Неманом началось в октябре 2022 года. Предприятие мощностью 4 ГВт/ч в год позволит обеспечить батареями до 50 тысяч электромобилей.
Оператором проекта выступает компания «Рэнера», входящая в структуру «Росатома». Это будет крупнейший в РФ завод по производству литийионных аккумуляторов. Первые батареи на площадке гигафабрики рассчитывают выпустить в 2025 году.
В середине октября специалисты приступили к монтажу главного технологического корпуса гигафабрики. На площадке задействовали 300 человек и 50 единиц строительной техники. До конца 2023 года подрядчик собирался полностью выполнить устройство фундамента.
Реализация проекта оценивается в 51 миллиард рублей. Продукцию завода будут применять в электробусах, электромобилях, спецтехнике и в электросетевом комплексе, системах бесперебойного энергоснабжения и балансирования энергопотребления.