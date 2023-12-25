Алиханов: Вся продукция завода литийионных батарей под Неманом продана на несколько лет вперёд

Это крупнейший завод для нашего региона по производству систем накопления энергии электрическим путём. Батареи, которые будут использоваться в большом количестве сфер экономики. Ну, конечно, в первую очередь это будут батареи для общественного транспорта, батареи для электромобилей. Мы очень надеемся, что как раз эти электробатареи завода Росатома будут применяться в том числе и нашим «Автотором», но не только им. Могу сказать, что вся продукция этого завода уже на несколько лет вперед продана и мы очень надеемся, что мы увидим ещё и вторую очередь этого завода. Будем этот проект развивать и дальше.