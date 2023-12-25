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Жилье в Нижнем Новгороде рекордно подорожало в 2023 году

Столица Приволжья оказалась в Топ-3 городов по росту стоимости жилья.
Источник: Время

Стоимость «квадрата» в новостройках Нижнего Новгорода выросла на 39% в 2023 году. Это выяснили эксперты витрины недвижимости Restate.

Цена квадратного метра в столице Приволжья вплотную приблизилась к среднему показателю в 200 тысяч рублей.

Достаточно сильно — на 18% или 21 тысячу рублей — поднялся в цене «квадрат» и на вторичном рынке.

Тем самым Нижний Новгород обошел Казань и вышел на твердое третье место среди российских мегаполисов по стоимости жилья.

Абсолютным рекордсменом по темпам удорожания как на первичном, так и на вторичном рынках среди всех городов-миллионников России оказался Челябинск. Помимо него, новостройки и готовое жилье активно росли в цене в Волгограде.

Зато Москва и Санкт-Петербург на этом фоне оказались бастионами спокойствия.

Ранее сообщалось, что спрос на проживание в отелях Нижнего Новгорода увеличился на 20%.