Жилье в Нижнем Новгороде рекордно подорожало в 2023 году

Стоимость «квадрата» в новостройках Нижнего Новгорода выросла на 39% в 2023 году. Это выяснили эксперты витрины недвижимости Restate.
Цена квадратного метра в столице Приволжья вплотную приблизилась к среднему показателю в 200 тысяч рублей.
Достаточно сильно — на 18% или 21 тысячу рублей — поднялся в цене «квадрат» и на вторичном рынке.
Тем самым Нижний Новгород обошел Казань и вышел на твердое третье место среди российских мегаполисов по стоимости жилья.
Абсолютным рекордсменом по темпам удорожания как на первичном, так и на вторичном рынках среди всех городов-миллионников России оказался Челябинск. Помимо него, новостройки и готовое жилье активно росли в цене в Волгограде.
Зато Москва и Санкт-Петербург на этом фоне оказались бастионами спокойствия.
Ранее сообщалось, что спрос на проживание в отелях Нижнего Новгорода увеличился на 20%.