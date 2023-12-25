Компенсация в размере 100 тысяч тенге: правда или фейк

Как сообщают разоблачители фейков, мошенники рассылают казахстанцам объявления и предлагают в специальной форме ввести свой ИИН на сайте с названием ОКЦ ВНДС (Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств).
«Посетителям сайта предлагают заполнить извещение, где нужно указать личные и банковские данные. В 2020 году тоже под Новый год уже распространялось аналогичное сообщение о том, что казахстанцам вернут уплаченные суммы НДС. Мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас. Тогда Комитет государственных доходов МФ РК официально опроверг эту информацию», — сообщили в Stopfake.kz.
Эксперты отмечают, что в некоторых распространяемых сообщениях с обещанием компенсаций мошенники для большей убедительности используют фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«На сайте главы государства нет никакой информации о выплатах. Также нет подобной информации и на сайте парламента РК. Ни один официальный и авторитетный источник не сообщал о компенсациях. Значит, распространяемая в Сети информация о выплатах — ложь», — заверили аналитики.