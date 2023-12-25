Компенсация в размере 100 тысяч тенге: правда или фейк

«Посетителям сайта предлагают заполнить извещение, где нужно указать личные и банковские данные. В 2020 году тоже под Новый год уже распространялось аналогичное сообщение о том, что казахстанцам вернут уплаченные суммы НДС. Мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас. Тогда Комитет государственных доходов МФ РК официально опроверг эту информацию», — сообщили в Stopfake.kz.