Названа сумма, которую чаще всего занимают челябинцы до зарплаты

В числе территорий, которые попали в топ-30 регионов России с самыми большими объемами выдаваемых микрозаймов, оказалась Челябинская область. Средний размер «займа до зарплаты» на Южном Урале в прошедшем ноябре составил 8,8 тыс. рублей. Это на 0,5% меньше чем месяцем ранее.