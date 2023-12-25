Названа сумма, которую чаще всего занимают челябинцы до зарплаты

В числе территорий, которые попали в топ-30 регионов России с самыми большими объемами выдаваемых микрозаймов, оказалась Челябинская область. Средний размер «займа до зарплаты» на Южном Урале в прошедшем ноябре составил 8,8 тыс. рублей. Это на 0,5% меньше чем месяцем ранее.
По этому показателю Челябинская область занимает в России 23 место. Из регионов Уральского федерального округа по среднему размеру микрозайма южноуральский регион опережают Ханты-Мансийский автономный округ (9,85 тыс. рублей, 4 место в рейтинге), Свердловская область (9,09 тыс. рублей, 19 место) и Тюменская область (9,04 тыс. рублей, 21 место).
Ранее «МК-Челябинск» писал, что челябинцам стали менее охотно выдавать микрозаймы.