«Олигархи создали государство в государстве»: владельцев крупных ТРЦ в Казахстане обвинили в росте цен

Анас Баккожаев заявил, что в росте цен виноваты владельцы крупных торговых центров и торговых точек.
«Олигархи, которые находятся у нас в списке Forbes, создали государство в государстве. Аренда бутиков раньше если составляла 4 тыс. тенге за квадратный метр, то сейчас — более 21 тыс. тенге, то есть рост составляет в пять раз. В итоге растут цены на одежду из года в год. В 2018 году цены были намного ниже, чем сейчас. Во многих бутиках нет счетчиков, пользуясь этим, им выставляют большие счета за комуслуги и, наряду с удорожанием аренды, также требуют депозиты за несколько месяцев. Вот так они, не напрягаясь, зарабатывают миллиарды. При этом придумали схему уходы от уплаты налогов: они либо берут плату наличными, либо отдают в субаренду бутики открытым через них ИП. И так скрывают свои доходы», — заявил мажилисмен.
Он поинтересовался, когда в этой сфере наведут порядок. Глава Минторговли в ответ заверил, что работа в этом направлении уже начата.
«Мы начали проведение ревизии. В Астане, например, проверили 27 базаров, 26 ТРЦ и ТД, более 2 тыс. магазинов. В этом году у нас было несколько изменений в законодательстве. В частности, исключение субаренды — в настоящее время законом не допускается субаренда», — сказал Шаккалиев.
Также ведется работа по развитию мультиформатной торговли.
«Мы даем возможность нашим производителям реализовывать произведенную продукцию. Во-вторых, в рамках контроля были возбуждены тысячи административных дел. В течение нескольких лет эта проблема не контролировалась, так как не было соответствующей компетенции по проверке. С этого года наш торговый комитет начал работу по контролю, так как была наделена соответствующей компетенцией. Будем смотреть. И по надбавкам — также будем смотреть, какие обязательства у арендаторов. В-третьих, мы уделяем особое внимание модернизации рынков», — резюмировал глава МТИ.
Напомним, сегодня министра торговли и интеграции раскритиковали в мажилисе — депутаты назвали работу министерства провальной, а также отметили, что рост внутреннего товарооборота в Казахстане происходит за счет импорта. Между тем Арман Шаккалиев заявил о создании кооперативных магазинов формата «у дома».
По его словам, это позволит небольшим магазинам организовывать совместные оптовые закупки. Также глава Минторговли прокомментировал ситуацию на рынке «Кенжехан».
«Мы летом встречались с представителями рынка “Кенжехан”, действительно, вопрос поднимали, что есть коммунальная стоянка и там незаконно выдавались разрешения на установку контейнеров. Этот вопрос мы передали, попросили вмешаться, в местный исполнительный орган. Они его рассматривали. Там есть вопросы, связанные с тем, что даже договора не было: на места, отведенные под стоянку, устанавливались контейнеры, и за это деньги брали», — заявил он.