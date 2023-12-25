«Олигархи создали государство в государстве»: владельцев крупных ТРЦ в Казахстане обвинили в росте цен

«Олигархи, которые находятся у нас в списке Forbes, создали государство в государстве. Аренда бутиков раньше если составляла 4 тыс. тенге за квадратный метр, то сейчас — более 21 тыс. тенге, то есть рост составляет в пять раз. В итоге растут цены на одежду из года в год. В 2018 году цены были намного ниже, чем сейчас. Во многих бутиках нет счетчиков, пользуясь этим, им выставляют большие счета за комуслуги и, наряду с удорожанием аренды, также требуют депозиты за несколько месяцев. Вот так они, не напрягаясь, зарабатывают миллиарды. При этом придумали схему уходы от уплаты налогов: они либо берут плату наличными, либо отдают в субаренду бутики открытым через них ИП. И так скрывают свои доходы», — заявил мажилисмен.