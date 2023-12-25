На сколько увеличится стоимость такси в Новосибирске в новогоднюю ночь

«Стоимость услуг перевозчиков в новогоднюю ночь увеличится минимум в два раза. Причиной станет большая востребованность такси и отсутствие свободных машин. Количество авто сократится, а число людей, которым необходимо будет куда-либо уехать, возрастет», — объяснил редакции водитель.
Он пояснил, что многие таксисты также хотят отпраздновать Новый год, выпить шампанского и отдохнуть в кругу близких. В результате сесть за руль они не смогут.
При этом мужчина отметил, что не все такси обязательно поднимают цену, некоторые фирмы могут оставить и прежнюю стоимость.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирской области 8 тысяч машин такси стали легальными.