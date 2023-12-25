Жители деревянных бараков получили от мэра Екатеринбурга новые квартиры

«Я знаю, что событие для тех людей, которые сегодня получат ключи, долгожданное. Одна из семей — с Северки, у них случился пожар буквально две недели назад. И никто, наверное, даже не предполагал, что за такое короткое время это [переезд в новую квартиру] может случиться», — рассказал Орлов.