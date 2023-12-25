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Жители деревянных бараков получили от мэра Екатеринбурга новые квартиры

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от квартир горожанам, переселившимся из аварийных деревянных домов. Современное жилье от администрации получили сразу пять семей, они пообещали встретить 2024-й в новых стенах, передает корреспондент ЕАН.
Источник: ЕАН

Это два дома на улице Евгения Савкова в Академическом районе. Летом сюда заехали еще две семьи — их новоселье было приурочено к 300-летию Екатеринбурга. По словам Орлова, локация выбрана неслучайно: это самый молодой и быстрорастущий район города.

«Я знаю, что событие для тех людей, которые сегодня получат ключи, долгожданное. Одна из семей — с Северки, у них случился пожар буквально две недели назад. И никто, наверное, даже не предполагал, что за такое короткое время это [переезд в новую квартиру] может случиться», — рассказал Орлов.

Мэр напомнил, что в рамках муниципальной программы за последние пять лет в новые квартиры переехали более 1400 екатеринбургских семей. «Это очень приличная цифра, — считает он. — Но мы не останавливаемся и только в декабре приобрели квартиры для 20 семей».

Для людей из домов, которые в народе сочувственно зовут «деревяшками», просторные и светлые квартиры действительно стали новогодним чудом. «Я с рождения, почти 50 лет, жила в бараке. А здесь очень хорошая квартира. Только надо привыкнуть — высоко очень!» — поделилась Наталья, с 24-го этажа которой открывается панорама на Академический.

Некоторые квартиры Орлов обошел лично и, как настоящий хозяйственник, заметил — отопление работает выше всяких похвал даже на верхних этажах. «Мы на своем примере убедились, что Екатеринбург — это город добра, соучастия и поддержки», — поблагодарила главу Елена, оставшаяся без жилья после пожара. Мэр выразил уверенность, что в жизни ее семьи теперь обязательно начнется новый этап.

недвижимость