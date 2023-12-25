Жители деревянных бараков получили от мэра Екатеринбурга новые квартиры

Это два дома на улице Евгения Савкова в Академическом районе. Летом сюда заехали еще две семьи — их новоселье было приурочено к 300-летию Екатеринбурга. По словам Орлова, локация выбрана неслучайно: это самый молодой и быстрорастущий район города.
«Я знаю, что событие для тех людей, которые сегодня получат ключи, долгожданное. Одна из семей — с Северки, у них случился пожар буквально две недели назад. И никто, наверное, даже не предполагал, что за такое короткое время это [переезд в новую квартиру] может случиться», — рассказал Орлов.
Мэр напомнил, что в рамках муниципальной программы за последние пять лет в новые квартиры переехали более 1400 екатеринбургских семей. «Это очень приличная цифра, — считает он. — Но мы не останавливаемся и только в декабре приобрели квартиры для 20 семей».
Для людей из домов, которые в народе сочувственно зовут «деревяшками», просторные и светлые квартиры действительно стали новогодним чудом. «Я с рождения, почти 50 лет, жила в бараке. А здесь очень хорошая квартира. Только надо привыкнуть — высоко очень!» — поделилась Наталья, с 24-го этажа которой открывается панорама на Академический.
Некоторые квартиры Орлов обошел лично и, как настоящий хозяйственник, заметил — отопление работает выше всяких похвал даже на верхних этажах. «Мы на своем примере убедились, что Екатеринбург — это город добра, соучастия и поддержки», — поблагодарила главу Елена, оставшаяся без жилья после пожара. Мэр выразил уверенность, что в жизни ее семьи теперь обязательно начнется новый этап.