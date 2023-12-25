В Новосибирской области ищут собственников заброшенной недвижимости

Об этом в ходе пресс-конференции рассказала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова. Речь идет о недвижимости, которая есть на кадастровом учете, но без зарегистрированных собственников.
В деревнях владельцы домов либо умерли, либо наследники не оформили права. По словам Рягузовой, объекты могут заинтересовать потенциальных инвесторов.
Росреестр совместно с Роскадастром и органами муниципального самоуправления проводят мероприятия по возможному поиску для выхода на собственников недвижимости.