В Свердловскую область привезли 17 миллионов клещей

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) привезли партию клещей-энтомофагов — почти 18 миллионов штук. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений в местном хозяйстве, рассказали URA.RU в свердловском управлении Россельхознадзора.