В Свердловскую область привезли 17 миллионов клещей

«Из Химок в адрес нескольких предприятий Екатеринбурга и Свердловской области авиатранспортом на грузовой комплекс аэропорта “Кольцово” поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 17,8 млн штук. Поставки проведены с надлежащим оформлением ветеринарных сопроводительных документов», — говорится в сообщении.
Клещи-энтомофаги не опасны для человека, они пожирают вредителей растений и не причиняют вреда планете. Ранее агроном тепличного комплекса «Долина роз» Строгинов рассказывал о преимуществах этих насекомых перед химикатами.