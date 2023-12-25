Названа гигантская сумма, которую вложат в развитие аэропорта Геленджика

2,7 млрд рублей направит аэропорт «Геленджик» на строительство нового административного служебного здания, технологического здания, инженерных сетей и парковки на 200 машиномест. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.
Подрядчику обеспечат беспрепятственный доступ на стройплощадку. При этом строительная деятельность не должна будет создавать помехи в работе аэрогавани.
Строительство инфраструктуры планируется осуществить в три этапа. В ходе первого — построят несколько новых зданий, проложат инженерные сети, возведут АЗС, благоустроят территории, автопарковку, а также изменят зоны транспортной безопасности.
Во время реализации второго этапа до 30 юля 2025 года будет снесено здание старого аэровокзала. На третьем этапе — до 17 марта 2025 года — монтируют комплексную парковочную систему шлагбаумов, сообщает РБК Краснодар (18+).
Как ранее сообщало ИА KrasnodaMedia, в аэрогавани Геленджика, кторый временно не работает с февраля 2022 года, скоро стартуют масштабные строительные работы — на территории аэрокомлпекса построят новую рулежную дорожку и расширят перрон. В рамках проекта предусмотрена реконструкция участка метеоборудования, периметрального ограждения, отдельных частей патрульной дороги и очистных сооружений.
Напомним, в первом квартале 2022 года в Геленджике должен был открыться новый аэровокзальный комплекс. Его площадь — более 16 700 квадратных метров. Высота терминала составляет 23 метра. Пропускная способность нового аэропорта — 891 пассажир в час.
24 февраля 2022 года Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России приостановлена до 2 марта. Это аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.