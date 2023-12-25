Названа гигантская сумма, которую вложат в развитие аэропорта Геленджика

Как ранее сообщало ИА KrasnodaMedia, в аэрогавани Геленджика, кторый временно не работает с февраля 2022 года, скоро стартуют масштабные строительные работы — на территории аэрокомлпекса построят новую рулежную дорожку и расширят перрон. В рамках проекта предусмотрена реконструкция участка метеоборудования, периметрального ограждения, отдельных частей патрульной дороги и очистных сооружений.