В Тольятти открылась первая очередь завода по производству беспилотников

Компания «Транспорт будущего» инвестировала в первую линию производства более 3 миллиардов рублей, в целом в проект будет направлено свыше 7 миллиардов рублей. Речь идет о расширении предприятия: его вторая очередь будет запущена к июлю, третья — в декабре 2024 года. Всего на производственной площадке будет налажен выпуск семи моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, корпусных деталей и других.