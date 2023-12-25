В Тольятти открылась первая очередь завода по производству беспилотников

ТОЛЬЯТТИ, 25 дек — РИА Новости. Первая очередь производства беспилотных авиационных систем (БАС) запущена в понедельник в особой экономической зоне «Тольятти», сообщил журналистам на открытии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Старт производства беспилотных авиационных систем в Самарской области на производственном, промышленном уровне сегодня произошел. Уже в следующий год 1,5 тысячи беспилотников должны быть изготовлены здесь, дальше — больше, поскольку у нас (есть) совместные планы с компанией (“Транспорт будущего” — ред.) по расширению производства».
На заводе планируется собирать отечественные БАС для сельского хозяйства, мониторинга и доставки. Первая очередь завода будет производить агродроны модели «Гектор S-80», а также станет учебным центром и центром компетенций в области точного земледелия с использованием дронов.
«На сегодня трудоустроено более 70 человек, еще более 140 человек работают по договорам подряда, наша задача — более 300 человек чтобы работало на конец года и постоянно увеличивать это количество», — сообщил генеральный директор «Транспорта будущего» Юрий Козаренко.
Компания «Транспорт будущего» инвестировала в первую линию производства более 3 миллиардов рублей, в целом в проект будет направлено свыше 7 миллиардов рублей. Речь идет о расширении предприятия: его вторая очередь будет запущена к июлю, третья — в декабре 2024 года. Всего на производственной площадке будет налажен выпуск семи моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, корпусных деталей и других.