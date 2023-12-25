«Роста не будет, но и снижения тоже». Петербургские ретейлеры рассказали, что будет с ценами на яйца в 2024 году

Советник директора крупнейшего производителя яиц — «Птицефабрики Синявинская» — Артур Холдоенко подтвердил, что сейчас идет договорная кампания. Но, по его словам, сильного повышения цен не будет. По его мнению, резкий рост цен этого года во многом спровоцировали сами сети, которые в погоне за дешевым биржевым яйцом отказались от долгосрочных контрактов с птицефабриками и, когда возник дефицит, устроили «ценовое ралли» на бирже. «Мы поставили коммерческой службе задачу, чтобы на следующий год были заключены контракты на 100% продукции и на 100% по фиксированной цене, тогда торговые сети будут уверены, что гарантированно получат объем и цена будет фиксирована», — подчеркнул он.