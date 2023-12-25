Вторчермет и Втузгородок. Орлов определил еще два участка под «уральскую реновацию»

Первый участок площадью свыше 24,2 тыс. кв.м. находится в границах улиц Студенческая, Академическая и Комвузовская. На месте восьми нежилых зданий 1950 — 1960-х годов, объединенных в промышленную зону, появятся дома для 800 уральцев. Рядом также расположится корпус для лицея № 130 и детский сад. Срок реализации проекта — 5 лет.
Вторая территория площадью 37,5 тыс. кв.м. расположена в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. На данный момент там находится 14 двухэтажных домов, в каждом из которых по восемь квартир. Все дома построены в 1950-х года, и один из них уже признан аварийным. В рамках КРТ на их месте вырастут дома для еще 800 жителей Екатеринбурга и детский сад на 225 мест.
Обе территории глава города Алексей Орлов уже утвердил соответствующим постановлением.
Напомним, сейчас в работе у администрации города по программе КРТ находятся 6 территорий жилой застройки в районе улиц: Вилонова, Летчиков, Кварцевой, Шефской, Донбасской, Краснофлотцев.
Также мы уже писали, что в городе разработан генплан-2045. По прогнозу, население Екатеринбурга к 2045 году может увеличиться с 1,6 до 2 миллионов человек. В качестве основных территорий, где предполагается преобразование застройки, эксперты называют такие районы как ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-Западный, Уктус и Вторчермет. Перспективное строительство на ранее незастроенных территориях в основном предполагается в районах Академический, Солнечный, Широкая Речка, Новокольцовский, Истокский, Изумрудный Бор, Попов Лог, Сысертский и Шабровский.