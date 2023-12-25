Вторчермет и Втузгородок. Орлов определил еще два участка под «уральскую реновацию»

Вторая территория площадью 37,5 тыс. кв.м. расположена в квартале улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. На данный момент там находится 14 двухэтажных домов, в каждом из которых по восемь квартир. Все дома построены в 1950-х года, и один из них уже признан аварийным. В рамках КРТ на их месте вырастут дома для еще 800 жителей Екатеринбурга и детский сад на 225 мест.