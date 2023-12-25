Отечественная фарминдустрия покрывает всего 18% внутреннего рынка. Этого недостаточно, заявил президент

В следующем году в электротехнической, химической и фармацевтической отраслях начнется реализация 24 крупных проектов на сумму 12,7 миллиарда долларов. В их числе — расширение мощностей производства поливинилхлорида на «Навоиазот» и кальцинированной соды в Кунграде, получение олефина из метанола в Каракуле, производство металлических листов для бытовой техники и автомобилей в Самарканде.