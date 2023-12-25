Отечественная фарминдустрия покрывает всего 18% внутреннего рынка. Этого недостаточно, заявил президент

Об этом сегодня Шавкат Мирзиёев заявил на совещании, где критически были рассмотрены региональные проекты в электротехнической, химической и фармацевтической отраслях в регионах.
Президент отметил, что только в 2023 году стартовала работа 39 электротехнических предприятий стоимостью 163 миллиона долларов, 17 предприятий в химической промышленности стоимостью 70 миллионов долларов.
Однако, подчеркнул президент, в этих отраслях еще имеется большой неиспользованный потенциал, поскольку насыщенность внутреннего рынка отечественной продукцией в электротехнике не достигает и 50%, в химической промышленности — 40%, а в фармацевтике — 18%.
Недостаточно используются возможности для промышленной кооперации, созданные в регионах. Для 116 предприятий завезли промышленное оборудование стоимостью 85 миллионов долларов, но оно так и не введено в эксплуатацию, а свыше 700 предприятий не работают на полную мощность.
Шавкат Мирзиёев определил ряд неотложных задач для исправления недостатков.
«Хокимиятам необходимо работать в тесной связи с отраслями промышленности, диверсифицировать экономику регионов, увеличивать количество проектов. Только тогда будут экономический рост, рабочие места и поступления в бюджет».
В следующем году в электротехнической, химической и фармацевтической отраслях начнется реализация 24 крупных проектов на сумму 12,7 миллиарда долларов. В их числе — расширение мощностей производства поливинилхлорида на «Навоиазот» и кальцинированной соды в Кунграде, получение олефина из метанола в Каракуле, производство металлических листов для бытовой техники и автомобилей в Самарканде.
Президент подчеркнул, что к поставкам строительных материалов и оборудования, необходимых для реализации проектов, необходимо привлечь местные предприятия.