В Новосибирске с 1 января увеличат областной семейный капитал

Около 27 тысяч получателей потратили деньги на улучшение жилищных условий, на втором месте — покупка автомобиля. Также деньги можно потратить на образование детей, социальную интеграцию ребенка с инвалидностью, формирование накопительной части пенсии, а также покупку компьютера или сельскохозяйственной техники.