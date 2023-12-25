В Новосибирске с 1 января увеличат областной семейный капитал

С 1 января 2024 года в Новосибирской области увеличат региональный семейный капитал. Его выплачивают при рождении или усыновлении третьего ребенка.
Сертификат проиндексируют в новом году. Сумма составит 146 700 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
«В целом по региону этой мерой поддержки охватили около 53 000 семей», — указали власти.
Около 27 тысяч получателей потратили деньги на улучшение жилищных условий, на втором месте — покупка автомобиля. Также деньги можно потратить на образование детей, социальную интеграцию ребенка с инвалидностью, формирование накопительной части пенсии, а также покупку компьютера или сельскохозяйственной техники.