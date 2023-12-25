Нацбанк выпустил новую купюру в 5 000 тенге

Национальный Банк Казахстана с 25 декабря 2023 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге нового дизайна образца 2023 года.
Это первая банкнота из новой серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Цвет банкнот — красно-оранжевый. На лицевой стороне изображены:
— ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5−4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
— спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
— артефакт — украшение в виде фигуры беркута (Курган Талды II, 7−6 вв. до н. э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).
На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен Беркут. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:
«Щит» — символизирует защиту ценностей, древний символ — четыре стороны света, солярный знак в центре — символ жизни.
Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт — фигура беркута с распростертыми крыльями (Берельские курганы «Долина Царей», 8−7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии). В центре банкноты как фон — контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещен ландшафтный вид Чарынского каньона.
О порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот.
Новые банкноты номиналом 5 000 тенге поступят в оборот с 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года (далее — банкнота старого образца).
То есть, все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года.
При этом в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) необходимо определённое время.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2024 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК — бессрочно.
Отметим, что банкноты нового образца (2023 года) и банкноты старого образца (2011 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.
Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков — нерезидентов Казахстана.
Общий порядок замены и установления периода параллельного обращения находящихся в обращении денежных знаков при изменении дизайна национальной валюты Республики Казахстан осуществляется в соответствии с постановлением Правления НБК от 19 декабря 2015 года № 228 «Об утверждении Правил замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы)».
Напоминаем, что отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.