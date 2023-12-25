Нацбанк выпустил новую купюру в 5 000 тенге

То есть, все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года.