В Узбекистане могут подешеветь российские товары

Кроме того, Кабмин РФ получит возможность мониторить цены на товары для расчета ставок экспортных пошлин, а также определять метод и порядок распределения объемов тарифных квот на поставки между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Вместе с тем, в его полномочиях — выдача или отзыв у компаний лицензии на импорт или экспорт.