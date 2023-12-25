В Узбекистане могут подешеветь российские товары

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе в части снижения и обнуления пошлины на экспорт товаров в дружественные страны, сообщает РИА Новости.
Документом вносятся соответствующие поправки в законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
«Кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определенного объема», — говорится в сообщении.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, правительство сможет использовать специальный гибкий инструмент тарифных преференций, чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья.
Кроме того, Кабмин РФ получит возможность мониторить цены на товары для расчета ставок экспортных пошлин, а также определять метод и порядок распределения объемов тарифных квот на поставки между новыми участниками внешнеторговой деятельности. Вместе с тем, в его полномочиях — выдача или отзыв у компаний лицензии на импорт или экспорт.