В Нижнем Новгороде назвали районы с самыми доступными по цене новостройками

Самым дорогим традиционно является Нижегородский район, а самым популярным Советский, что обычно отражается и на ценах. Однако в ноябре новостройки в Советском и Приокском районе продавались с минимальной разницей по стоимости, а приокская недвижимость оказалась даже чуть дороже — 171,7 против 171,6 тысячи рублей.