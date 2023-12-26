В Нижнем Новгороде назвали районы с самыми доступными по цене новостройками

По итогам ноября аналитики «Домострой Профи» признали самыми доступными цены на новые квартиры в Канавинском районе Нижнего Новгорода — 133,3 тысячи за квадратный метр в среднем.
На втором месте оказался Автозаводский район — 142,5 тысячи рублей. Третьим по умеренности цен на новое жилье стал Сормовский район, где зафиксирована средняя стоимость 152 тысячи рублей за кв. м. Самыми дорогими в Заречной части города аналитики признали квартиры в Московском (152,7 тысяч рублей) и Ленинском (160 тысяч рублей) районах.
Самым дорогим традиционно является Нижегородский район, а самым популярным Советский, что обычно отражается и на ценах. Однако в ноябре новостройки в Советском и Приокском районе продавались с минимальной разницей по стоимости, а приокская недвижимость оказалась даже чуть дороже — 171,7 против 171,6 тысячи рублей.
Застройщики центрального района не изменили себе и просили в ноябре за усредненный метр 229,6 тысячи рублей.