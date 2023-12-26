Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро 26 декабря 2023 после Рождества

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 22 декабря, а также на субботу, 23 декабря, воскресенье, 24 декабря, и понедельник, 25 декабря, были неизменны: 1 доллар США равен 3,1939 рубля, 1 евро — 3,4956 BYN, 100 российских рублей — 3,4797 белорусского рубля. Наиболее значительный рост заметен у евро: валюта прибавила аж три копейки за единицу, тогда как доллар — порядка 1 копейки. А вот российский рубль отминусовал без малого 2 копейки.