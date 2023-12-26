Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро 26 декабря 2023 после Рождества

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 26 декабря 2023, вторник, после Рождества у католиков и протестантов.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 26 декабря 2023, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2036 рубля, 1 евро — 3,5255 BYN, 100 российских рублей — 3,4964 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 22 декабря, а также на субботу, 23 декабря, воскресенье, 24 декабря, и понедельник, 25 декабря, были неизменны: 1 доллар США равен 3,1939 рубля, 1 евро — 3,4956 BYN, 100 российских рублей — 3,4797 белорусского рубля. Наиболее значительный рост заметен у евро: валюта прибавила аж три копейки за единицу, тогда как доллар — порядка 1 копейки. А вот российский рубль отминусовал без малого 2 копейки.